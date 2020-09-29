40億千金唔錫身！蔡頌思公園練空翻鋪路做打女

在新冠肺炎疫情下，演藝活動大受影響，不過「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）未有鬆懈，繼續裝備自己，為日後做打女作準備。日前她與一名健身教練於公園練習空翻動作，雖然Jocelyn外表看似弱不禁風，但原來身手了得，看得途人目瞪口呆！

日前約下午2時，穿白Tee與紅色緊身運動褲的觀塘海濱花園，她利用欄杆拉筋熱身，先將右腳向後拉近肩膊位置，再以雙手反手捉實右腳，之後又將左腳放在欄杆上做壓腿，做出接近一字馬動作，盡顯身體柔軟度。

跑足半粒鐘

經過一輪熱身，Jocelyn開始跟教練練習不同的打翻動作，包括前手翻、後手翻以及向後騰空等，在教練扶腰協助下完成，有板有眼，期間吸引不少途人駐足觀看。之後兩人走近牆邊練習另一組高難度動作，Jocelyn衝前踩牆後向後騰空打空翻再落地，一氣呵成，不過她似乎不太滿意，反覆練了多次。練完打空翻，Jocelyn意猶未盡，除下腰帶、手套及上衣，露出紅色運動Bra Top跑步，但為了防疫，她未有除口罩，跑了近半小時，才坐下稍作休息。

事後她接受東網電話訪問時表示，學習打翻有兩年時間，之前計劃在港姐的才藝表演中一展所長：「我細個學過體操，但後來受傷，有半年時間要用拐杖返學，媽咪唔畀再學。前兩年有朋友問我有冇興趣學打翻，就一直學到依家。」她認為學打翻對演藝工作有幫助：「因為唔係一朝一夕學識，將來拍劇或電影會有需要，我本身冇乜運動細胞，臨時學要學好耐。」由於練習打翻需要比較大的空間，難以在家練習，所以她才到公園，平均一星期練習兩次。

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