黃愷傑除衫挑逗！吳家麗抗拒戀小鮮肉嗌尷尬

影后吳家麗於ViuTV劇集《熟女強人》為「借種」作最後衝刺，與黃錦燊、張松枝及黃愷傑三位老中青型男有感情戲，當中最進擊是「病態追求者」黃愷傑，為追她不惜剝衫晒肌，扮舞男貼身挑逗，連見慣大場面的熟女吳家麗也吃不消！她笑說：「我畀觀眾印象好似好豪放，但其實我未去過夜場，佢拍跳辣身舞誘惑我嗰場戲，真係好尷尬。」

佛系心態搵另一半

現實中，吳家麗對小鮮肉不感興趣，認為年紀相約的男士較合適她：「細十幾廿年真係接受唔到！」自認宅女的她不覺寂寞，抱「佛系」心態尋找另一半，既不積極亦沒有放棄：「唔同年紀自然會遇到唔同嘅人同事，不過暫時未發生，哈哈。」又從來沒打算雪卵，自認沒耐性照顧小朋友，寧願與愛犬為伴。

演過無數角色的她坦言不覺演戲悶，反而愈來愈有戲癮，閒時每日看3、4套電影刺激腦袋。她表示就算再演繹差不多的角色，亦自得其樂：「拍戲咁多年，乜角色都做過，但係對手唔同，反應、表達都會唔同，咁就唔會悶。演過咁多角色真係賺晒，我嘅人生好多姿多采、好豐富。」

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