林峯陪跑16次！ 王浩信攔路搶視帝

無綫近年拍攝多部大製作的合拍劇，而今年的台慶劇暫定為《使徒行者3》及《踩過界2》，當中《使徒3》傳於11月中正式首播。兩劇男主角分別為林峯及王浩信，浩信2017年憑《踩過界》中「文申俠」一角奪得首個視帝，之後連續多年都是視帝大熱；而林峯之前提名過16次視帝，但一直與此獎無緣，不少網民都覺得無綫欠他一個視帝獎項，今次他以《使徒3》「爆Seed」一角，與浩信正面交鋒！

網民促無綫畀「交代」

無綫出身的林峯多年來拍了不少劇集，由2001年《尋秦記》開始，之後《雲海玉弓緣》、《律政新人王》、《血薦軒轅》、《大唐雙龍傳》、《溏心風暴之家好月圓》、《使徒行者》等，林峯都與視帝獎項擦身而過，當中機會最大是2014年台慶，但因《使徒》播映時他已離巢，與無綫結束15年合作關係，視帝最終由郭晉安奪得，林峯未能與佘詩曼齊齊憑此劇奪視帝后，不過「爆Seed」及「釘姐」角色深入民心，2019年林峯加盟星夢娛樂後再拍《使徒3》，如今更成為台慶劇，未知無綫會否還他一個「交代」，而最大「阻力」相信是王浩信！

「奸仔」馬國明有機爆冷

浩信在剛播畢的《反黑路人甲》中戲癡「張細倫」一角絕對有驚喜，除了破格搞笑，與多個女角的感情轇轕，每一條線都處理得相當好，結局更是出人意表，令浩信再度人氣急升，如今相隔兩個月播出《踩過界2》，憑「爆Seed」一角Keep住人氣，有望重登帝位。

除此以外，去年「破蛋」當選「民選視帝」的馬國明，今年在《降魔的2.0》評價未算突出，但他於《使徒2》結局被揭發是陳豪細佬，誓要為他報仇，終於在《使徒3》中搖身一變做奸角，以一頭白髮飾演保安局首席調查員韋作榮，與「二五仔」林峯對着幹，角色相當突出，未知能否跑出，撼低林峯、浩信以及《殺手》的陳豪和黎耀祥。

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