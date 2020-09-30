生肖指數　是日吉星：牛

鼠：→ 和愛人見面的時間增多，摩擦也相應增加，記着要冷靜，別為小事爭吵。

牛：★ 眼中釘犯了大錯，必須好好把握這個機會，這是進一步提升的大好時機。

虎：→ 你對別人的態度顯得太過嚴苛，要多注意自己的言詞，會否令人討厭呢！

兔：→ 對伴侶的要求過高，其實對方已經因為工作已忙得喘不過氣來，宜體諒。

龍：↑ 你的活力令事情變得簡單，不會受外來因素影響，工作進展格外順利呢。

蛇：→ 若要作投資的話，千萬不要胡來，需要找專家問個究竟才動手未遲呢！

馬：↓ 是日沖煞，你強硬的態度已令伴侶感到討厭，這是成為長期爭辯的根源。

羊：↓ 這陣子工作運不斷下降，宜特別小心身邊的一些小人，會妨礙你的工作。

猴：↑ 今天幸運色是綠色，寧靜安詳，讓你整天有心平氣和之暢快感，宜多用。

雞：→ 有些特別的日子你要用心謹記，忘記的話，會惹來朋友或家人不滿的。

狗：→ 吃得苦中苦方為人上人，慢工出細貨，但別站着不幹。金色助運勢。

豬：↓ 今天不是好運日，戀愛運尤其差，還獨自留在家中較合適。紅色能增運。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌