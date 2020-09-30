懷孕14周！Race宣布再佗B：今次有喘氣、惡心

前女子組合2R的Race（黃婉佩）與新加坡商人David Loh於2016年11月結婚，二人育有3歲大囡囡Cara，並齊齊定居，不知幾美滿！不過幸福事陸續有嚟，Race尋日就透過新加坡傳媒訪問時透露，佢同與老公再度造人成功，佗住第二胎嘅佢更已經懷孕14周，預產期為明年第一季。

Race向媒體表示，佢同老公一直都渴望為Cara添個弟妹，讓他們一起成長，因疫情關係二人冇得四圍飛，反而令Race覺得依家係懷孕最佳時候。雖然有過佗B經驗，Race指佗第二胎初期身體感不適，有時會因為說話太多影響呼吸、喘氣同惡心，但幸好依家已經過去。Race又透露今次佢口味完全改變，她以往愛吃蔬果和湯等，依家已經不合胃口，有時甚至唔知自己想食咩，更笑言若夜晚肚餓但又諗唔到想食咩，佢就寧願早啲上床瞓覺。

Race又稱因為佗大女Cara時要兼顧事業，忙得冇空餘時間，但佗今胎嘅空閒時間比較多，每次產檢後佢就將相關照片留低，再寫下記錄。Race更表示已經知道BB性別，但暫時只會告知身邊親友。

Race公開喜訊後，家姐Rosanne（黃婉君）已經火速恭喜阿妹，話最鍾意做Aunt，笑言叫阿妹畀多啲奶水BB，而好友黃依汶、衛詩及伍允龍等都留言祝賀。

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