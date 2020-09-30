預測：假期後，大市價位或具上調空間。

白羊：人氣稍佳，社交運極旺，利交朋結友，但人緣不穩，宜保持內斂，避免過於主動。

金牛：事業運佳，求職、轉職及謀事等，機遇不乏宜積極進取。工作壓力不淺，宜放鬆。

雙子：出勤、公幹及海外項目等，進展將會較佳，宜積極。但精神狀態一般，避免緊張。

巨蟹：戀愛運轉佳，夫妻關係將較和順，計劃生育的話宜積極，但情緒不穩宜多予耐性。

獅子：情緒略為不穩，但戀愛及家庭運佳，伴侶、家人將較能體諒，多自律，關係更佳。

處女：體能回升，工作運轉佳進度平穩有序，合作情況和順，但開單、簽約等需予耐性。

天秤：桃花運佳，但人氣及家庭運不穩，已婚或同居朋友需予耐性，避免縱容貪歡心態。

天蠍：情緒及家庭運回穩，人氣回升，較能享受家居生活，親子及感情關係將較和順。

人馬：辭令、集中及思考力佳，不論在學或在職，表現將更為理想，但出勤等需予耐性。

山羊：事業運持續不穩，但社交及財運轉佳，多聯誼多曝光，有助招引工作及賺錢良機。

水瓶：人氣極佳，事業運回升，發展機遇不乏，求職、轉職、謀事等，宜趕緊把握時機。

雙魚：精神士氣回升，鬥志雖旺，但出勤、公幹及海外項目等，宜多作協調，注意溝通。