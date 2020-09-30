唔只識煮西餐　李靄璣整月餅送愛心

歌手林奕匡太太李靄璣（Rikko）趁中秋佳節送暖，偕好友唐貝詩親手炮製月餅為慈善機構籌款。首次整月餅的Rikko和義工分工合作，雖然選料、製作及包裝都要包辦，但過程覺得好開心：「因為做義工好有意義，啲朋友仔話我好快手，可能同我細嗰時，有做開part-time，所以做嘢、手工藝等都好爽手。」Rikko一向精於炮製西餐，問到對中式食品可感難度高？她就話：「其實基本中餐、煲湯我都得，最撚手係麻婆豆腐、鮮茄炒蛋牛肉及木瓜雪耳瘦肉湯。」

她又說已預留親手炮製的月餅給老公品嘗，可惜因為疫情關係影響郵遞服務，未能將親手造的月餅寄往加拿大的家人慶中秋，她無奈說：「疫情持續，已經有一年無過見佢哋，好掛住。」而在港度中秋的她，打算和老公在家煮飯、食月餅及煲電影，安靜度過。她續說過往幾年一直都有參與慈善活動，但覺得行善毋須高調，不過部分慈善機構仍需關注。

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