被爆與厲旭拍拖　前女團成員否認係邪教教徒

韓國男團Super Junior（SJ）的33歲成員厲旭，昨晚被爆與女團TAHITI出身的25歲女星Ari拍拖，韓媒指二人是經友人介紹認識，之後發展為戀人關係，而SJ所屬的SJ Label事務所今日表示經過確認之後，證實兩人的確正在交往。

而網上流傳關於二人的多則傳聞，有網民指Ari為厲旭父母所開的咖啡店管理社交網，又指二人戴情侶戒指暗地裏晒恩愛，Ari去年曾在個人社交網寫上「#仁川約會」等Hashtag，被質疑當時是和厲旭約會，而她更被指是邪教教會新天地教會的信徒，因而引起爭議。

Ari今日在社交網發長文澄清，她指因為做過咖啡店兼顧，便主動提出幫手裝飾咖啡店的社交網，並指厲旭並沒有為自己開咖啡店，咖啡店的收入亦不是歸於她，而她又否認與厲旭戴情侶戒指，她就又當時的「#仁川約會」等Hashtag只是贊助商請她上載的內容，而當時厲旭並不在場。

對於被指是新天地教會教徒，她就強烈否認：「我是基督教徒，絕對不是新天地教徒，大家說是我的女子圖片並不是我，兩年前認識的前輩邀請我去叫做天地日報的電台做節目，到現在我也不知道那個媒體是否與新天地有關係，很抱歉令大家誤會。」

厲旭今日亦透過官方粉絲網回應事件：「大家應該等了很久，我遲來了很抱歉，想到我就算說甚麼，ELF（SJ官方粉絲名）的心已經受傷了，我也不知道要從何說起，很抱歉要令大家以這種方式認識我正在交往的朋友。」厲旭承認在與Ari拍拖時，未有完全顧及到粉絲的感受，而他又澄清網上的傳聞是誤會，SJ和粉絲對他來說一直十分珍貴，對於影響到粉絲及隊友感到很抱歉，而他今後亦會視組合為最優先，不會拖累隊友。