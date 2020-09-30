歎兩女在港讀書辛苦　單親媽媽：「移民係一個方法」

以往移民對大部分港人來說，是遙不可及的事，不過近年各方的因素，愈來愈多人已計劃甚至準備移民，今集《好想出走》的主角，是將移民澳洲的在職單親媽媽Suki，她計劃兩年後透過188A移民方案，帶着兩個女兒離開香港，遠走澳洲。

Suki最初有移民的打算，並不是因為社會運動或疫情，她指：「去到兩個女入咗小學之後，發覺佢哋讀書讀得好辛苦。」她反思香港的教育制度或許不適合女兒，而澳洲的學習模式雖跟香港相似，但相對較少功課，而且下午時有不少戶外活動，較着重個人的自理能力，加上女兒們的性格外向，又喜歡當地環境，最終選擇移民澳洲。

另外，Suki指好多家長的意向，都會先揀學校，才去想移民，並笑言香港揀學校是全世界最難，皆因小朋友未出世就要開始計劃。在澳洲揀學校相對簡單，首先家長要視乎小朋友的性格和能力，「因為澳洲地大人少，如果你想去嗰區讀書，你住嗰度就得。」因此要入讀心儀學校不太困難，而華人較多的學校，學習環境會比較催谷。

香港樓價是全球數一數二，所以在澳洲置業相對輕鬆，Suki表示自己進取，未移民已經在澳洲買樓，第一間在墨爾本買的屋，是經香港的展銷會購買，「外國人喺澳洲一定係買樓花，因為只能夠買一手樓。」她續稱在香港買澳洲樓有很多優惠，對買家保障較大，事關一旦「爛尾」，所有按金會退回給買家。「當我揸車去市中心25分鐘，300幾萬港紙就買到Town House。租樓好容易，如果萬三四蚊港紙，喺澳洲市中心租到一房單位。」