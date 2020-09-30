《半澤直樹2》引發水量飆升沖廁效應

日劇天王堺雅人主演的TBS電視台神劇《半澤直樹2》本月27日播映大結局，收視勁到爆標，關東地區錄得平均收視32.7%，創該劇新高，瞬間更升至35.8%，關西地區為34.7%收視，暫時是本年度最高收視日劇。據Video Research公布，共10集的《半澤2》，全日本約有6,658萬8,000人曾經觀看，截止至9月1日，全日本人人口約1億2,581萬人，即是有一半日本人看過《半澤2》。

日本男星菅田將暉在社交網亦留言表示：「大結局收視32.7%，真係超晒標！如果我有一次做出這個成績就好啦！」而朝日電視台的早河洋會長亦俯首稱臣說：「雖然不是大聲地說出來，但我安靜地表示敬意。」

而《半澤2》亦引發社會現象，每集播映完後，用水量都會飆升。福岡市水務局在該劇播大結局翌日，在社交網公布最新用水趨勢，27日晚上22時左右用水量激增，估計是觀眾忍尿看完結局如廁，造成「半澤直樹沖廁效應」。過去兩個月的數據顯示，當地逢星期日晚上10時《半澤2》播完後，用水量定必突然抽升，估計是觀眾看完該劇後才如廁、沖涼或洗碗等，成為兩個月的社會現象。