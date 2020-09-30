等足2年蠟像終揭幕！鄧倫：不要弄壞我

人氣強勁的內地男星鄧倫日前在上海出席蠟像揭幕儀式，現場展示為其度身訂造的蠟像，他更即場為蠟像𧶽名為「禮服倫」外，更說在2018年已完成蠟像的量身，故兩年來十分期待。他說：「很逼真，幾乎都是一樣的，好像自己的蠟像看上去稍微年輕點，皮膚比我好一點，鼻子眼睛挺好看的，眼睛很像，我也最喜歡自己的眼睛。歡迎大家來跟我的蠟像合照，別把『我』弄壞了哦！」

另外，以抗疫期間真人真事為題材的內地劇集《在一起》昨晚首播，myTV SUPER、TVB Anywhere同步播映，主演《在一起》之《我叫大連》的鄧倫，接受東網獨家訪問，談到拍攝時難忘的體驗，他說：「有很多場戲，拍攝時我都熱淚盈眶。第一次是拍南京援鄂醫療隊返回時，我喊了兩句話：『中國加油，武漢加油』，當我喊的時候，不知道為甚麼突然鼻子一酸，眼淚就下來了。目送英雄凱旋和這個國家團結在一起的那種力量是真的會感染每一個人。哪怕我們是在拍戲，我們也是在真心的感受，就會熱淚盈眶。還有一場戲，是拍正在搶救被病毒感染的醫護人員，我在戲中只是一名保潔員，會為自己的無力和病毒的可怕而滿眼淚水，這是非常真實的感受。」

鄧倫說拍《在》時，由於要還原事實，是以記錄片方式手法拍攝，所以演出時怕出錯：「這是一個特別重要的問題，因為你出錯了就會不真實，擔心會有質疑，但又畢竟是創作，多少要加一些戲劇的東西進去，我覺得在這方面導演把握得非常好，給了我很強的信心。那些冒着生死去拯救這個國家的人，太讓人欽佩了。」

鄧倫說十分欣賞其角色「宋小強」的隨性，他說：「他在疫情嚴重時誤入武漢，留下當志願者，而且又分到重症病區，每天接觸的都是重症患者，但他沒有抱怨，就是一種隨遇而安的態度：既然跟武漢有緣，來到這個地方，做了一名保潔員，那就盡自己的一分力，我覺得他的態度讓我很欣賞。希望《在》劇帶給大家的訊息，就是希望所有醫護人員，以及為疫情作出貢獻的人身體健康，家庭合睦，也希望你們在未來的工作中再也不必面對這樣的災難，讓這些災難消失，希望大家都好好的。」

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