人氣山系日牌聯名　民族風再現

FILA同埋White Mountaineering兩個潮流品牌近年相當積極與不同界別的潮流單位聯名，繼近期推出Maison MIHARA YASUHIRO x FILA及White Mountaineering x Levi's® Made & Crafted® 兩個聯名系列後，今回兩大品牌終於碰頭握手，由後者主理人相澤陽介（Yosuke Aizawa）運用其標誌性的山系風格及辨識度高的民族圖案重新演繹前衞機能服裝。

White Mountaineering x FILA聯名系列服飾主要採用Storm Cotton及棉滌雙面布製作，前者具備防水速乾之效，而後者則同時兼備棉感舒適及滌感挺身。服飾主要運用三大獨特元素打造，其中以對稱幾何圖案組成的民族圖騰就貫穿整個系列，成為整個系列中最搶眼的設計。除黑白色外，更有融合FILA品牌標誌的紅白藍配色。其次機能性的口袋細節亦成為本季男裝及女裝服飾重點設計，更特意選用不同質感的物料及顏色配搭去凸顯此細節。最後系列服飾更加入獨特的花型絎縫（Quilting），將原本固定夾層的縫紉工序以更高層次的工藝處理手法呈現。