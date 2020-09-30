患新冠肺炎冇陰影　施匡翹開心多咗人關注

歌手施匡翹（Zaina）及師弟謝高晉到彩雲邨派發防疫物資給獨居長者，兩人表示很開心，延遲了兩、三個月終於派到口罩，Zaina表示：「因為我哋之前同師姐蔣嘉瑩做慈善網上音樂會，做咗一個月，每星期一次，就係為咗籌錢買防疫物資畀公公婆婆，最後籌得5位數字。」講到Zaina曾患新冠肺炎，問現時可有陰影？她笑言：「咁又冇，都開心多咗人關注自己，所以音樂方面會更努力、更有動力，同埋多咗人注意，所以都會小心啲。（覺得因禍得福？）隨緣，呢啲冇人控制到，咁啱畀我遇到就樂觀面對，我都冇唔舒服，過程都正常，年輕經歷多啲都係好事，可以用經驗有助演戲同唱歌。」

問到現時可會更珍惜一切？她坦言：「都係，依家好多新聞都好無常，所以如果年青人有夢想就要去捉住，唔好猶豫，好似我啱啱簽公司時係學生，都猶豫入唔入行好，但依家慶幸自己有踏出第一步嘗試。」她開心透露現時已全面復工，之前已到新城開咪，10月頭亦會出新歌《差不多小姐》。謝高晉就透露很開心第一首歌《仲夏日記》已能跟舒文學習，現正準備第二首歌。

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