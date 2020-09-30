好煮意：箭豬肉丸無箭豬　好食唔使驚

簡單易整的肉丸，是外國人最喜愛的食物之一，平常多講牛肉和豬肉的比例去做肉丸，網民immaculatebites今次就教大家整口感十足的箭豬肉丸。大家唔使驚，不是話真的用箭豬肉來整作，而且肉丸用加入白米混合，米粒煮熟後變得硬身，猶如箭豬的刺而命名。

免治豬肉加白米和各式調味料拌勻後搓成肉丸煎香，之後便可原鑊煮番茄醬汁，再放肉丸回鑊加蓋煮，若然覺得醬汁變乾，可適量加點水來煮，直至肉丸和米粒煮熟，醬汁變得濃稠便完成。滿有口感的箭豬肉丸和濃郁的番茄醬一起吃，拌意粉、米飯或薯蓉均可。

肉丸材料：

免治牛肉 1磅

白米 半杯

水 半杯

洋葱碎 1/4杯

蒜蓉 1湯匙

百里香 半茶匙

番荽碎 2湯匙

鹽 1茶匙

胡椒碎 少許

油 2湯匙

醬汁材料：

洋葱粒 半杯至3/4杯

蒜蓉 2茶匙

番茄醬 15 安士

奶 半杯

水 1杯

意大利調味料 1至2茶匙

黃糖 半茶匙

喼汁 2茶匙

鹽 適量

做法：

1.肉丸材料中，除油外，其他材料全部拌勻，並搓成約12至16粒肉丸。

2.倒入油燒熱，放入肉丸煎香表面撈起。

3.原鑊加入洋葱粒和蒜蓉炒香。

4.倒入茄醬、奶、水和意大利調味料煮勻。

5.加喼汁、黃糖、鹽和胡椒煮勻。

6.放入肉丸，加蓋細火煮約45至60分鐘便成。