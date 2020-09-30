江伊晴晒浴袍照慶生　蕭唯展用護髮素Gel頭

藝人江伊晴（原名江若琳，Elanne）今日33歲生日，老公蕭唯展（Oscar）尋晚同老婆喺酒店過二人世界慶祝一番。Oscar更悉心地將酒店房間用氣球布置，相當有情趣。然後兩公婆去咗撐枱腳。壽星女開心得向老公獻吻，猶如小鳥依人般依偎喺老公身旁，十分恩愛。

江若琳喺社交網上載身穿浴袍許願照，表示：「有人話，我最好嘅生日禮物就係佢永遠都咁錫我，其他人講我未必信，但出自佢口我一定信！睇到呢度你哋應該好想嘔，生日簡簡單單一餐飯已經好滿足啦！今年生日特別開心，係貓季我有一班好好嘅小夥伴，係工作上有令我好安心嘅團隊，生活上有好多好愛我嘅朋友仔！夠啦！最後祝自己33歲生日快樂，開開心心，繼續做正能量少女。」佢仲話：「如果覺得我不像33歲的請按讚，哈哈哈哈！」周慧敏亦有留言祝福。

而廿四孝老公蕭唯展亦有上載浸浴照，喺社交網發文表示：「祝你生日快樂，身體健康，年年未夠秤，平日唔梳頭嘅我，今日冇帶GEL，護髮素GEL頭頂住先，你永遠簡單美麗，你快樂所以我快樂。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc