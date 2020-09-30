張文慈內地過生日！老拍檔爭住祝賀　吳廷燁：我愛你

藝人張文慈（Pinky）今日迎來49歲生日，她將生日願望與眾分享，簡單許願「人人有工開、身體健康、大家很快不用戴口罩」。

最近身在內地工作的她，暫時未定歸期，離港前曾預告「寂寞生辰」的她，竟有意想不到的驚喜！除內地助手及朋友為她book場慶生外，其經典作《我和殭屍有個約會》的型男拍檔尹天照與陳啟泰更拍片「賀壽」，至於Pinky緋聞男友吳廷燁「壓軸登場」，向靚女高聲示愛放閃：「『未來』，生日快樂，我愛你！」認真冧爆！

壽星女原定今日要到青海工作，但最終改期，令她獲得意外假期。她笑謂：「依家諗住去行街，同食吓韓國嘢咁，夜晚就做吓直播，生日都好充實。」而她與羅仲謙、張曦雯等主演的劇集《木棘證人》暫定安排於10月19日以「第一輪台慶劇」推出，教Pinky開心不已，但同時亦內疚非常：「監製梁耀堅已經通知咗我，不過我喺接到通知前已接咗其他工作，如果返嚟嘅話要隔離，相信都趕唔切配合劇集宣傳，依家惟有想辦法喺網上做多啲功夫，等大家留意到啦。」

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