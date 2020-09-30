日本女歌手ELISA哭訴遭經理人性侵

31歲日本動漫女歌手ELISA日前向日本雜誌爆料，指遭經理人性侵，不但要求她口交，還迫她上床，她投訴無門後只好解約。

ELISA是日本著名動漫女歌手，也是創作女歌手竹內瑪利亞所與山下達郎夫婦所屬的老牌事務所「Smile Company」旗下歌手，於2011年及2015年兩度來港出席活動，唱過多首動畫歌曲，包括今年4月開始播放的動畫《銀河英雄傳說》片尾主題曲。ELISA爆喊向雜誌說，她在事務所效力13年，為了報答事務所的栽培，忍受了經理人的性騷擾。

她透露於2018年開始，該名男經理人負責她的工作，對方30多歲有妻子和孩子，經常以工作為由約她一起吃飯，又表示以前已覺得她可愛，有一次在惠比壽的街道上，對方借醉擁抱和咀她。儘管如此，由於覺得對方幫她找工作，她只好忍氣。然而，性騷擾行為升級，去年4月，她與經理人飛往夏威夷參加演出活動，他在飛機座位上脫下褲子，要求ELISA幫他口交。在夏威夷演出後，在酒店更要求性行為。練歌時，他在排練室迫她接吻，又把手伸進內褲。她搬屋時，對方借幫她安裝電器上門，將她推在床上，她極力反抗。

ELISA已經忍到極限，去年11月，她將經理人性侵一事向社長投訴，起初社長認真聽取。但顧問律師向雙方問話後，認為經理人所作所為並非性侵，ELISA無法接受，今年1月辭職，9月底雙方解除合約。社長回覆雜誌，承認確有這個投訴，但聽過兩人的陳述，認為只是搞不倫戀而非性騷擾。