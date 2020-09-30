好想出街呀！中秋節活動提案　

今個星期，相信許多打工仔都相當期待，事關由星期四開始將有4日連假，當中包括中秋節這個人月兩團圓的佳節，即使在疫情之下，相信一家大細還是想玩樂一番，感受節日的氣氛。不少商場早已設置相關主題的布置來應應節，有的更推出消費優惠，實行讓大家享受佳節的同時，亦唔怕荷包「重傷」﹐講多無謂，即刻睇吓有無啱心水的節目啦！

七彩打卡靚位

現在甚麼都是相機先行，荃灣廣場於是將戶外平台變身「Chill時空賞月『色』」，新增了3個日與夜寫意拍照打卡位，包括Chill有愛心形隧道、Chill夢幻雲霧彩虹相框及巨型CHEERS立體字母打卡位，務求為中秋節加添各「色」各樣的新氣息。同時，場內正推廣「秋日消費賞」和「9月電影折」優惠，前者送出高達逾HK$400消費贈券，後者則只要在任何商戶消費滿HK$100，同日於百老匯荃灣戲院購買正價戲票即享半價；於場內時裝服飾或運動及體育用品商戶消費滿HK$500，更可獲百老匯荃灣戲院電影換票證一張。

天燈祈福許願

無得去台灣放天燈？不如改去黃金海岸商場，由即日至10月11日會有「天燈映月圓」活動，設置了3.5米高的巨型中秋天燈裝置，再以近百顆七彩LED燈泡及多面鏡子打造閃爍月光世界，讓大家享受被溫馨包圍的幸福感。商場更特設多項線上線下應節活動，大派一系列中秋節日獎賞及現金券，當中更有機會贏取商場美食券，讓大家於疫情緩和期間，相約摯親飯敍賞月。

感受日本秋祭

如果要票選港人至愛的「鄉下」，日本定必坐亞望冠，D2 Place於即日至10月4日舉行日式「燈籠祭」中秋慶典，除大型燈籠牆、夜光鳥居、「貓狗寵物街TAMA & FRIENDS」主題布置，以及中秋慶典手作市集外，更首次將文化祭伸延至商場天台花園，巨型月亮和水燈許願池會一起亮相。市集期間亦會設置多個小食攤位，大家可以一邊欣賞月色美景，一邊享受美食，感受日本秋祭文化。

花海祭超治愈

紫色花海，在腦中幻想都浪漫過人，北角匯便於即日至10月26日舉辦《紫‧在北角匯》花海祭，以福岡的河內藤園為藍本，在戶外海濱公園打造3,000平方呎紫色花海，設有全港首條20米長紫藤隧道、彎月形紫海花田、3大巨型蝴蝶裝置加上各種紫調燈飾等，將北角海旁渲染成紫色夢幻國度，治愈心靈。想親身感受這片漫天花海？記得先上網預約入場呀！

咖啡主題市集

飲咖啡不是甚麼新鮮事，但近年總會跟Chill連繫上，那麼以咖啡為主題的市集，會否令你好想去參與？HomeSquare由即日至10月18日（逢星期六、日及公眾假期），邀請了20個本地設計手作單位與時尚家具、餐飲品牌，透過特色市集及藝術工作坊，將創意、設計元素注入咖啡，在此除了能呷一口精品咖啡，更能親身體驗經大師們重新演繹的咖啡生活。同場亦設有8大藝術工作坊，讓大家可以動動手，設計具個人特色的專屬生活小品。