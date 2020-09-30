樂基兒暫時冇諗追多個　林德信避談女友勁低調

名模樂基兒（Gaile）與藝人林德信（Alex）出席運動用品店開幕，兩人即場示範瑜伽動作，Gaile透露疫情前跟Alex等一班瑜伽朋友一星期會聚會兩次，現時因疫情關係而減少，但自己跟家人會在家中做瑜伽：「老公有同我一齊做，BB見到我哋做，又會跟住一齊做，佢都好鍾意。」

提到日前Gaile一家三口被影到行超巿，她坦言：「我成日都會去買餸，因為鍾意喺屋企自己煮，基本上每星期都會去，當係一個家庭活動。（廚藝叻咗好多？）都可以咁講，但有時候要照顧BB，冇時間下廚。」至於Alex也表示疫情期間多了時間下廚，問到是否有不少女生試過他的手勢？他尷尬地說：「冇，我自己煮自己食。」Gaile稱Alex甚少跟她談感情事，話題多圍繞運動，問到Alex有否帶同女友一齊做運動？Gaile說：「冇，每次做運動都有男有女。」

另外，現場見Gaile身形比之前較圓潤，她坦承肥了一點：「我冇磅，冇壓力，會照食，但運動都會照做，但唔會做太劇烈嘅運動，只會行吓、跑步同做瑜伽，喺享受美食同運動之間攞個平衡，肥少少都可以接受。（有冇諗過再生小朋友？）暫時冇，因為想多啲時間陪依家個小朋友先。」

提到明天是中秋節，Gaile表示若天氣許可會行山，並已準備了月餅，工作後會去買燈籠。而Alex透露早前公公弄傷腰要入院留醫，因疫情關係又未能探望對方：「已經有兩星期冇見佢，最近公公終於出院，我唔使再一個人食飯，會煮啲公公鍾意嘅嘢食孝順佢。（中秋冇女友同你團圓，會覺得好寂寞？）一家人都可以好開心，係最幸福。」Gaile指因疫情，在美國的母親未能返港，只能靠視像電話跟孫仔見面。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc