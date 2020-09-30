孖王菀之扮情侶玩一拖二　梁漢文驚畀觀眾鬧

歌手王菀之（Ivana）和梁漢文（Edmond）因合演電影而再度結緣，片中兩人飾演一對感情上糾纏不清的情侶，拍攝過程合作愉快，加上二人均為唱得之人，所以近日兩人到唱片監製伍仲衡的錄音室做網上直播齊Jam歌，期間導演葉念琛來電指兩人的電影落實11月26日在香港上映。

Ivana說：「其實拍完部戲之後，一直都想搵個機會一齊玩吓音樂，咁啱知道部戲定實上映時間，更加應該出嚟Jam歌慶祝一下啦，今次玩得好開心，而呢度係我入行第一次踏足嘅錄音室，所以特別值得紀念。」又說早在四年前曾任Edmond紅館演唱會表演嘉賓，她鋼琴演奏，與Edmond對唱《傷了三個心》和《手望》，今次合拍電影，在拍攝時常談音樂事。

Edmond則表示：「戲中我同Ivana原本係一對，後來我變咗心，破壞咗呢段關係，喺音樂上，三個人一齊就係叫合唱，但拍感情戲一拖二就係一腳踏兩船，受千夫所指，我都係第一次，希望各位女觀眾睇完唔好鬧我。大家多多包涵。」

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