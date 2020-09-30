向港迷送中秋祝福　CRAVITY望識瞬間移動見粉絲

今年4月14日出道、韓國男團Monsta X的同門師弟CRAVITY，由Serim、Allen、Jungmo、Woobin、Wonjin、Minhee、Hyeongjun、Taeyoung及Seongmin組成，九子最近接受東網專訪，除分享出道以來的難忘事及今後目標外，更首度向香港的粉絲打招呼及送上中秋祝福。

CRAVITY出道短短5個月，已在《2020 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS》獲得新人獎，以及在音樂節目《THE SHOW》憑歌曲《FLAME》奪得首個音樂節目冠軍獎座，談到出道以來最難忘的瞬間，隊長Serim指是《SORIBADA》頒獎禮：「這是我們第一次在LUVITY（CRAVITY官方粉絲名）面前演出，也是我們奪得新人獎的地方。」Allen則指最難忘是在KCON線上演唱會上透過螢幕看到LUVITY的面孔，讓他們留下很深刻的印象，而問到下個目標是甚麼時，Taeyoung就笑道：「目標就是要定得比較大一點，就定為Billboard排行榜第一位吧。」

九子又分享他們夢想成為歌手的契機，其中Serim與Jungmo同樣表示是看了人氣男團防彈少年團（BTS）的演出後有了當歌手的夢想，Minhee則指是進入Starship事務所後，見到了同門男團Monsta X，覺得對方的演出十分帥氣，便有了成為歌手的夢想，Allen則是在中學時看了男團SHINee的MV，當時他看了成員泰民跳舞的樣子，便開始模仿對方的舞蹈，希望成為K-pop歌手，Hyeongjun則說：「我在讀中學時尋找自己擅長的東西，發現自己很享受在舞台上表演，就有了做偶像歌手的夢想。」

談到最想合作的歌手，Wonjin與Hyeongjun就分別選了同門前輩鄭世雲與Monsta X，Seongmin則指他們從練習生時期開始，便經常用男團Seventeen的歌曲來練習，並表示：「現在我們出道了，希望可以以藝人和藝人的身份合作。」

組合早前曾拍攝團體綜藝節目《CRAVITY PARK》，在節目玩過多種遊戲，亦去過郊遊，問到之後想去哪些地方拍攝時，Hyeongjun便說：「我想去漢江，或是遠離市區去大自然，例如濟州島。」Serim則表示想去露營。

九名成員各有長處，當問到各成員最想擁有隊友的哪些特質時，Serim就對Allen的語言實力大表羨慕：「我最想擁有Allen的語言能力，我想和海外的LUVITY們溝通。」Minhee就想向Hyeongjun學習作為歌手的專業一面，Taeyoung則想擁有隊中最小成員Seongmin的可愛魅力，但Seongmin就表示羨慕力氣大的Serim：「我想擁有Serim的力氣！」

說到最想擁有的超能力時，各成員都發揮自己的想像力，其中Serim就不忘冧粉絲說：「我想要瞬間移動的能力，去到世界各地的LUVITY面前演出。」而Allen則表示想有治愈能力，可以治療全世界的所有痛楚，因為他很想快些與世界各地的粉絲見面。

CRAVITY將於10月9日舉行首個線上見面會，Woobin表示雖然未能直接與粉絲見面很可惜，但他們準備了很多演出，希望大家多多期待。Serim亦特別對香港的粉絲說：「香港的LUVITY們要身體健康，我們希望在狀況好轉之後，可以快些和你們見面，我愛你們！」而Allen亦多謝香港粉絲的支持和愛戴：「雖然相隔很遠，但你們一直在我們的心裏，我們會一直努力，令你們感到驕傲！」而九子亦不忘用廣東話說「中秋節快樂」，祝香港粉絲有一個愉快的中秋。