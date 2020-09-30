看淡婚姻唔靠男人！細數圈中熟女強人

近期內地劇集《三十而已》探討都市女性話題大受歡迎，而本地電視台ViuTV都推出《熟女強人》，一樣都是以現今都市女性的事業與愛情作題材，呢類劇集愈來愈受歡迎，皆因現代人用好多標準及框框去評價女性，30歲未結婚就係剩女、選港姐就為嫁入豪門！所以女人必須要當自強，去打破呢啲別人標準，活出自己彩虹。其實圈中都有唔少熟女強人，佢哋醉心於事業，挑戰自己，雖然看淡婚姻，不刻意追求愛情，但生活一樣過得清彩。

佘詩曼

45歲的佘詩曼是97年港姐季軍，同屆的冠亞軍翁嘉穗及李明慧早已嫁人生子。情路上阿佘有過唔少緋聞，好似鄭嘉穎同陳浩民咁，但都係只聞樓梯響。之後佢將心思放喺事業上打拚，憑《延禧攻略》中出色演技，令佢於中港兩地爆紅！名成利就！對於愛情，阿余認為寧缺勿濫，但同時亦藏有顆少女心，相信命中注定「上天會留一個好人給我」。

范冰冰

「我不嫁豪門，我就是豪門。」係人稱范爺嘅范冰冰金句之一，身陷逃稅風波之時又與男友李晨分手，事業愛情雙重打撃，但係並冇擊倒范爺，喺冇片約零工作期間，冰冰冇自暴自棄，反而推出自家美容品牌及開美容院，最近又爆出與李晨復合傳聞及大肚疑雲，咁識製造輿論，令人覺得冰冰從未離開過我們！

李冰冰

現年47歲嘅李冰冰性格低調內斂、刻苦認真，是少數能夠喺荷里活企得穩嘅女星，但點都估唔到佢喺內地高考英文唔合格，為闖荷里活佢苦練英文，於電影《極悍巨鯊》中親自以全英文演繹，佢曾喺活動上發言：「我想大家見證一下，見證我這個不懂講英文的人，慢慢學到識。」語言間充滿女強人風範！而佢同范冰冰一樣「大女人」，對於感情事，佢直言「自己就是安全感來源」！

李若彤

自揭已經54歲的「小龍女」李若彤，無論身形定樣貌最多睇上去都只係似40歲，絕對係美魔女嘅代表！佢從來都唔怕辛苦，總係發掘同追求新事物，佢對自己身形要求都相當苛刻：「其實無謂胖瘦，健康即可。對我而言，身上確實必須有肉，但只能是肌肉。」多年來零緋聞嘅佢，對於愛情同婚姻都自有一番見解：「常有人說，你都到了這個年紀了，怎麼還不結婚？ 我只笑笑，並不反駁。那是因為，我始終覺得——理想的婚姻，是在對的時間遇到對的人，而不是將就。」

吳家麗

90年代性感女神吳家麗，一頭長髮及厚唇，一舉手一投足都風騷入骨，堅持不婚不生育主義，花名「吳九組」嘅佢，因為年輕時太過專注於事業而錯失拍拖生子良機，但佢從冇後悔，閒來養狗仔為樂，不過多年來原來佢收埋一個秘密情人，佢直言唔會花太多時間喺男人身上，仍然追求自由獨身生活！

陸詩韻

現年39歲港姐出身嘅陸詩韻喺《熟女強人》對老公失去性趣，令佢產生換妻念頭，現實中嘅陸詩韻同樣主宰自己人生，曾被有婦之夫欺騙，令佢孭上過百萬巨債，人財兩失，自此陸詩韻將唔靠男人掛於嘴邊，09年起轉戰商界做女強人，更推出自家護膚品牌，而佢創立公司早前獲香港中小型企業商會頒發創業獎，認真威水！

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