金馬奬入圍名單公布！林家棟首次提名影帝

「第五十七屆金馬奬」將於11月21日假台北國父紀念館舉行。剛由演員楊千霈及大鶴主持記者會揭曉入圍名單，由林家棟主演的《手捲煙》代表港產片出戰，這條「過江龍」實力不容忽視，共包攬多個入圍獎項，當中包括林家棟首次提名金馬奬角逐「最佳男主角」，力戰台灣「本地薑」莫子儀（《親愛的房客》）及林柏宏（《怪胎》）等，另外導演陳健朗則入圍「最佳新導演」，可喜可賀。

至於影后方面，桂綸鎂憑主演電影《腿》入圍，與謝欣穎（《怪胎》）及李霈瑜（《消失的情人節》）「拗手瓜」爭影后。而盛傳與桂綸鎂戀情告一段落的戴立忍，則憑《印在你心底的名字》入圍角逐「最佳男配角」。

另外，陳果都入圍最佳導演，佢接到記者電話表現愕然，他表示公司報咗名自己都唔知，由於疫情關係，自己都好耐都冇去過台灣。

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