本日日本：京都有《新世紀福音戰士》電車行駛

因為疫情，讓大家久等八年的電影《新・福音戰士劇場版：終》仍未有上映日期，但先別失望，因為京都東映太秦映畫村將推出全新景點「新世紀福音戰士京都基地」，主打是等身大約15米高的初號機像，遊客可以坐進插入栓駕駛艙，並進行駕駛員適應性檢查，更會顯示「同步率」，粉絲們一定會大感興奮。此外遊客也可以登上初號機的右手拍照，現場也有NERV的拍攝景點，由專人提供拍攝服務。「新世紀福音戰士京都基地」將於10月3日舉行盛大開幕儀式，為配合開幕，東映太秦映畫村與京都唯一的路面電車嵐山電車合作，推出相關的主題路面電車，車身採用了初號機的搶眼紫色，運行日期由10月3日至12月20日（即日起至10月2日會除掉車頭Head Mark率先試駛）。該電車連接京都市中心的四條大宮和嵐山旅遊區，就算不到「基地」遊覽也可以乘坐。此外由10月3日至2021年3月28日將會於嵐電嵐山站設有專賣店，發售聯名商品及飲品。甚至連京都嵐山音樂盒博物館也加入推出聯名商品，粉絲們可以買到很多特別的商品了。

東映太秦映畫村「新世紀福音戰士京都基地」

地址：京都市右京區太秦東蜂岡町10番地