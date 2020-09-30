山本耀司操刀　限量200枚迷彩腕錶

1980年於瑞士創立的高級腕錶品牌HUBLOT，多年來一直以創意典範設計馳名鐘錶領域，2005年Big Bang系列腕錶面世後更屢獲殊榮，並為日後品牌各款旗艦系列包括：Classic Fusion及Spirit of Big Bang奠定重要設計基礎。今年品牌破天荒找來日本殿堂級時裝設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）聯名合作，由這位縱橫時裝界50年的業界翹楚重新設計此枚錶壇經典之作。

為慶祝HUBLOT東京全新旗艦店盛大開幕，品牌早於今年5月已邀請山本耀司設計全黑色的Big Bang GMT All Black聯名腕錶，但當時該枚腕錶只限量50枚並只限HUBLOT銀座專門店發售，香港錶迷睇到都買唔到。今回雙方再一次聯手推出限量200枚用上迷彩設計的Big Bang Camo腕錶，45毫米錶殼以啞光黑色陶瓷打造，內裏搭載品牌自製UNICO自動上鏈機芯，提供72小時動力儲存。錶盤上重疊輪廓線條，完美演繹層次感豐富的迷彩圖案，6時位置更有山本耀司的潦草簽名。錶帶亦用上迷彩圖案去呼應錶盤設計，而且錶帶上每個色塊均經過單獨切割、拼接並運用硫化工藝進行融合（此設計是HUBLOT去年推出的全新製作技術）。此外，腕錶亦同樣附送另一款備用黑色織物材質錶帶以供替換，鍾情軍事迷彩或低調黑魂？完全任君配搭。