受「魔鬼」驅使　吳嘉熙余香凝挑戰新音域

吳嘉熙（Cheronna）及余香凝（Jennifer）接受電台主持人葉文輝（啤梨）及思敏訪問，新歌《天地分裂》是兩人首次音樂合作，雖在觀眾心目中，她們的角色及定位大有不同，Cheronna性格爽直是氣氛製造者，Jennifer則是性格斯文，待人處事周到，但相當合拍。

Cheronna及Jennifer各自負責獨唱部分的作曲，作曲人兼監製Jason負責副歌陪份。她們異口同聲說：「Jason係今次呢首歌入面嘅魔鬼，佢係咁push我哋嘅音域去到另一個境界，完全係一個新嘅挑戰，都估唔到自己可以唱得到！」

兩人將在下個月初舉行Live Band網上音樂會，期待可以現場上台對唱，Cheronna表示︰「余香凝交到戲，最近一次去電視台唱短版live嘅時候真係好似鬧緊交咁樣，唱完隻手都仲震緊，好期待Full Band的效果。」

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