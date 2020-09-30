骨傳導新貴　耳聽八方

近期真無線耳機百家齊放，相對起來骨傳導耳機還是方興未艾，市場選擇不算多。美國電子品牌AfterShokz算是最積極投入生產的廠商之一，最近又帶來新型號OpenMove。

所謂骨傳導，即通過骨骼傳遞聲音，使聲音繞開耳膜直接到達內耳耳蝸產生聽感，不必像傳統的空氣傳遞聲音方式經過多重障礙，或將耳機塞入耳道或罩住整個耳朵才到達耳內。簡單來說，骨傳導可做到同時聽到耳機內的聲音與周圍的聲音，使用家運動聽歌時更加安全衞生。

這款OpenMove一如同廠「師兄」，採用Open-Ear開放式設計，外形符合人體工學，耳掛部分為耐用度高的鈦合金物料，同時僅重29g，大大提高穩固度。耳機提供6小時續航力，待機時間長達10天，美中不足是充電要2小時，又不如真無線耳機般有充電盒，在街無電會比較麻煩。

配對方面，它支援藍牙5.0技術，1秒就能連接手機，最多可同時連接兩個藍牙設備。至於音色，內置的PremiumPitch 2.0技術有助提升音質，並設有標準、人聲及耳塞3種音效，後兩者分別可還原人聲細節及提升環繞立體音效，用戶可按需要切換。耳機其他賣點還包括IP55防塵防水、語音提示、LeakSlayer減低漏音技術等，配套算是齊全，並附送專用收納袋，最重要是定價合理。惟留意頭圍大細往往會影響骨傳導耳機的舒適性，建議試清試楚才好購買！