香港區決賽延期至11．1　亞姐中秋BBQ鬆一鬆

一眾應屆亞姐今出席亞洲電視舉辦的「2020圓出自我中秋夜」活動，大會更安排了豐富的燒烤晚餐給佳麗們放鬆心情；亞洲電視執行董事陳偉傑先生表示：公眾假期完結後亞姐們將進入作戰狀態，所以趁中秋前夕給他們一個放鬆的機會盡情的玩。」早前有指因疫情關係，亞姐有機會延期舉行，陳偉傑亦表示經過多方面的考慮，已決定「2020亞洲小姐競選香港區決賽」由原定10月10日延期至11月1日舉行。

而於中秋夜活動上，大家都玩得相當開心，2號林寶玉和7號吳燚曦最愛燒雞翼，6號李頴仙則覺得燒丸可以最快有得食，5號何雙妍就獨愛濃味咖喱魷魚。

對於月餅口味，11號陳美濤、13號馮熙淳、14號張凱琳、15號趙桐恩都愛冰皮月餅的椰汁官燕味道，最重口味是3號周倩誼、8號高文君和9號彭紫荊獨愛榴槤味，見至榴槤便會失控，10號蔡小蝶表示想吃不會令人肥的月餅，因為在減肥中。

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