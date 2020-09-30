藝人九霄驚魂！曾樂彤遇氣流嚇到有陰影

受疫情影響，有航空公司推出環港遊救亡，飛機不會降落其他機場，只會在香港上空飛翔。藝人們都曾經遇過一些難忘空中經歷，有些更經歷過九霄驚魂，嚇到有陰影！

曾樂彤：「記得一次最難忘嘅空中經歷，就係有次同朋友搭飛機由意大利去英國，嗰啲機比較細架，一起飛就遇到氣流，全架機啲人都係搖搖吓，基本上係搖足成程，之後有人叫，後尾仲有人喊，嗰刻我先Feel到好似有啲危險，我朋友驚到有啲想喊，但如果我同佢一齊喊就會失控，所以我就安慰佢，但其實自己都冒汗，嗰次都有啲陰影。」

鍾采羲：「雖然以前喺英國讀書，一年返香港三次，成日搭飛機，我覺得自己好彩，冇遇過特別危險嘅空中事件，最多都係有一次氣流勁得滯，彈咗個氧氣罩出嚟，嚇到我以為自己會死，好彩結果冇事，不過太驚嚇，搞到我以後搭飛機都有陰影。另外試過一次，記得係2016年北海道落大雪事件，咁啱我喺當地滑雪，撞正走嗰日落大雪，喺機場度被困三日，瞓咗兩日地板。呢兩件係我遇過最誇張嘅經歷。」

嚴紀雯：「最難忘嘅空中經歷係有一次由英國飛返香港，期間聽到後面有個人好大聲咁講嘢，講咗大約15分鐘，我擰向後面望吓發生咩事，發現原來後面只有一個人，佢唔係同人傾偈，而係自己同自己講嘢，我就㩒鐘搵空姐，空姐話後面位乘客飲醉咗酒，空姐安排咗我去另一個座位坐。」

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