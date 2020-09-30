陳茵媺開Live講故事　廣東話大退步！

「靚媽」陳茵媺進行網上直播，為小朋友講故事及讀繪本，鼓勵小朋友勇敢面對問題，期間她非常落力又唱歌，可惜技術問題回音十分大，嚴重破壞氣氛，不少網民留言投訴後，突然有聲音插入，她被要求「再來一次」，從頭讀一次故事書！

未知是否久未亮相幕前，她於答問環節時被發現廣東話退步不少，幾乎全程以英語表達自己的意思之餘，更將中秋團圓講錯為「團團結結」。她又大爆自己的親子活動：「我個仔6個月嘅時候，我已經畀佢學倒水，佢倒到成枱都係，但係唔錯嘅練習，同埋我發現畀小朋友參與烹調，會提高佢哋對食物嘅興趣。」

雖然要照顧3名小朋友，但她卻沒有「放棄自己」：「朝早點都會飲杯咖啡，同埋我好鍾意敷面膜同浸泡泡浴。當然我都有計劃演戲，希望明年會有新演出見到大家。」談到老公陳豪，陳茵媺冧爆謂：「我哋唔係一見鍾情，係好自然咁發展，以友情開始發展為戀人。」

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