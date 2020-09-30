袁嘉敏搵唔到男仔陪返內地　被迫推Job失幾十萬

藝人袁嘉敏、林雅詩、楊埕、關伊彤和Kawaii等，出席電影首映禮，袁嘉敏稱因為疫情關係，已半年沒有出席公開活動，笑言好耐冇畀人圍（圍訪），在這段時間自己拍片放上網，記錄自己去過的地方，最厲害一次，試過吸引200萬次瀏覽，更因此吸引到意大利品牌邀請她設計首飾，不過最後因為疫情嚴重，工廠不開門致計劃延遲，她說：「好多內地中介叫我返內地拍戲，不過好難，一嚟我搵唔到男助手陪我要隔離檢疫，我想搵個樣惡嘅，而且又唔知點計人工畀佢；二嚟呢幾年來返咗大陸30幾次，每次都有啲驚險事發生，試過架車黑暗中奔馳，好黑嘅環境，我一定要有男人陪喺身邊。」

她說因無助手關係，又不想家人擔心，故不停推工作，損失幾十萬人民幣，問何不找個男友陪？她說：「依家仲係單身，我都想今年搵個男友，但疫情下冇社交聚會，期望今年搵到，我今年同朋友出街食飯都係得5次，自己一個孤伶伶。」

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