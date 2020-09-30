朝聖打卡！有3米高達及可愛Kumamon任揀

聽日開始一年幾日紅假，最啱一家大細逛逛街，有型格十足嘅高達與走可愛路線嘅Kumamon供選擇，放電打卡玩個夠！

走型格路線 3米高RX-78-2高達

如果屋企大小「老闆」都係高達迷嘅話，就不要錯過太古城中心舉行、以Fun to Build為主題嘅「BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION」。推介朝聖展品之一嘅係3米高 RX-78-2高達半身像及全身立像，呢個仲係首次喺香港亮相同現身添呢！此外，會場仲展出歷年經典嘅高達模型，仲會介紹以高達模型歷年技術傾力製作嘅最新作品「MGEX 1/100 UNICORN GUNDAM Ver.Ka」，等大家對GUNPLA了解更多。同場仲設有多個主題展覽區，以及最新限定版高達模型等，仲有THE GUNDAM BASE POP-UP STORE展出多款Bandai出品嘅動漫模型展品，包括新世紀福音戰士、數碼暴龍、幪面超人、超人系列、龍珠、多啦A夢等，將模型帶回家，趁假期同小朋友享受Fun to Build親子樂趣話咁易！於場內購物滿指定金額，更可換取高達模型40周年精美禮品一份（數量有限，送完即止），讓高達迷滿載而歸。

BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION

日期：2020年10月1日至10月21日

時間：12:00nn~9:00pm（10月1日至4日、9日及16日11:00pm~9:00pm）

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

走可愛路線 千呎向日葵花園

如果喜歡可愛路線嘅可以選擇新城市廣場主題活動，其中一個屬全港首個室內有達千呎向日葵花園嘅【Kumamon 10周年約會：熊の花樂園】，參照熊本縣夏日向日葵賞花秘景打造，仲有4米高Kumamon現身伴遊，讓一家大小都恍如置身於日本，一解旅行癮之餘，又可以打卡拍照呃吓Like！

Kumamon 10周年約會：熊の花樂園

日期：2020年即日起至10月4日

時間：12:00nn~10:00pm

地點：新城市廣場一期一樓羅馬圓形獻技場及三期二樓