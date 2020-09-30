【150磅減到98磅】陳偉琪淨飲水減肥搞到抑鬱

藝人陳偉琪（Vicky）明年便踏入30歲，趁着還是「2」字頭，特別影了一輯照片留念，其中一個造型更是真空透視，型格性感。

Vicky身形不時受到注視，她指大學時期重逾150磅，之後以極端方法將磅數減至98磅，但過程相當辛苦：「我試過一個月唔食嘢只係飲水，非常之唔健康，嗰陣非常之攰同埋有少少抑鬱，所以，大家千祈唔好咁做，收身係應該用健康嘅方法，例如做運動同埋調節飲食咁，慢慢減，唔好急。」

Vicky還笑言現在的自己，很想跟身體說聲「對不起」，並很開心現在可以做自己喜歡的運動，如籃球、泰拳、游泳來保持身形，並希望一直與健康為伴。除此之外，即將踏入30歲，她最想能夠完完全全做自己：「因為我覺得咁樣先係真正嘅自由，亦係一種智慧。」

Photographer: 王穎 @wwmakeup

Outfit: Ralph Lauren @ralphlauren

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