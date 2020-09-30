【被開Po唱衰】刪帖索價$340？張馨予公審網民爆罵戰

擁有35F逼爆上圍的內地女星張馨予昔日以「火爆」見稱，曾與舊愛李晨罵戰，雖然年前下嫁武警何捷做人妻，但似乎未有因此「收火」，早前她大呻曾因肥胖遭外界嘲笑，呼籲不要對女演員身材太苛刻，卻反被網民鬧爆「食得鹹魚抵得渴」、「管理身材是演員的本分」等，她隨即澄清：「沒說不控制，只是說不要因為胖瘦去罵人！」急急補鑊。

豈料一波未平一波又起！近日她公開鬧爆一名網友發表有關她的負面評論，更大膽主動發私訊到她的工作室，指若想刪除有關發文需支付300元人民幣（約340港元），即觸動其神經，發文狠批：「原來還有一種致富之道，就是發陰陽怪氣的發文去惡心人，再發私訊到演員工作室，要求刪帖費300元。」她直指會循訴訟渠道處理，又公開與對方的對話截圖，霸氣揶揄：「我給你打碼，因為我知道，你承受不了我能承受的萬分之一網絡暴力。」

不過，該網民卻上載另一張對話截圖，當中顯示是接到張馨予工作室要求刪文在先，而非張馨予所講的主動索取刪帖費，該網民更聲稱當初只是想打發對方才隨便說「300一次」，卻反遭無禮對待而大感憤怒，插爆張馨予態度惡劣：「自己跑來私訊，不刪除，說我詐騙，不存在抹黑，不存在名譽侵犯，舊照誰都有，強詞奪理。」直指張馨予「玻璃心」經不起輿論。雙方罵戰引起網民熱議，而張馨予亦正式採取法律行動並提出舉報，該網民的社交帳戶不但遭禁言一年，所有發文內容更已被清空。

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