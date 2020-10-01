【熱天着衞衣】張家輝瘦到面凹　關詠荷體貼拖實

現年55歲的影帝張家輝與太太關詠荷結婚16年，恩愛依然，二人育有一名14歲女兒張童，不時一家三口外出天倫樂，而關詠荷為了照顧家庭，堅持不肯復出，而家輝亦放心將財政大權交給老婆。自去年底他宣傳新片後，加上疫情關係，已甚少公開露面，直至上月初出席導演陳木勝喪禮時驚見消瘦不少！雖然事後好友林超賢力證家輝健康沒問題，但日前他與太太由半山豪宅外出，身形又再「縮水」，面容憔悴令人擔憂！

發現記者即閃人

當日下午2時許，兩公婆由司機接載前往跑馬地，關詠荷手持記事簿先行落車，尾隨的家輝邊行邊戴口罩，見他暴瘦至面額凹陷，雙眼神采欠奉，狀甚疲倦的他大熱天時下仍穿長袖衞衣，似刻意遮掩瘦削身形。二人過馬路時，關詠荷急急上前拖實老公，與他步往附近的咖啡室。二人坐下後，家輝警覺性極高，頻頻左顧右盼，引來其他顧客目光時，他即拉低鴨舌帽不欲被認出。

此時一名疑似地產經紀的女子前來會合，看來家輝夫婦打算去睇樓，但當他發現記者時，即極速起身走人，未知何事的關詠荷一臉茫然，他遂拍拍太太膊頭示意一齊離開，並致電司機前來接載。當七人車抵達，他偕老婆及該女子匆匆上車，並低頭避鏡，對記者提問亦未有回應。

似為新片減磅

翌日家輝足不出戶，反而關詠荷繼續出動，於下午約2時由司機接載往中環，並匆匆步入有不少美容院的大廈扮靚回春，4時許才離開返家。

其實多年來家輝對劇本甚有要求，今年暫時未有新作的他，曾傳為將接拍的新片而減磅。正如2011年他拍《大追捕》時激減至117磅，當時骨瘦如柴；及後他接拍《激戰》時再地獄式減磅，並練出爆肌身形。

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