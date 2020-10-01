生肖指數　是日吉星：鼠

鼠：★ 對於別人熱情的邀請，不妨採取較主動積極的態度，會得到好的回報呢！

牛：↓ 下午開始情緒似乎顯得有些不安，說話不經大腦的話，會惹來麻煩呢！

虎：→ 這天一個錯誤決定，令你大出洋相，還要心儀的人看到最尷尬的場面。

兔：→ 雖然沒有甚麼負面因素，但心情卻一直浮躁不安，到郊外舒展一下吧！

龍：→ 你漫不經心的一句話，竟成了整件事情失敗的原因，找前輩商量作補救。

蛇：↑ 經由朋友的介紹下，將會拓展你的交友圈與知識領域，令你喜不自勝呢！

馬：↓ 生活中常會遇到麻煩的事，如想解決清楚，最好就是親自去處理問題。

羊：↓ 是日沖煞，這天因心急累事，患得患失，用情過深只能換回為情所困。

猴：→ 真正的朋友是不會和你計較的，他們是真心想幫你，要有一顆感謝的心。

雞：↑ 中午過後，運勢會上升，不妨精心裝扮一番才出門，會有浪漫的邂逅。

狗：→ 雖然今天休閒運不錯，但不要因為遊玩而忽略了工作，令情緒鬆散怠慢！

豬：→ 今天有一個很好的學習機會，宜好好把握，這對你日後有很大的幫助呢！

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌