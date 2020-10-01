【60-1】葉蒨文孖林子祥慶生　發長文感激粉絲相伴

樂壇天后葉蒨文近年養尊處優，甚少公開露面，但是依然深受廣大樂迷愛戴，昨日（30日）是她59歲生日，她在社交網發表中英長文，衷心感謝粉絲及親朋們送上生日祝福及禮物。她更晒出多張跟母親、丈夫林子祥及親朋等慶生合照，留言說：「我已收到來自所有認識和不認識，甚至不敢相信還記得我的人的數不盡的愛和善意！我無比感激，今年也收到了很多花，難以置信它們全都是紫色的。我實在太幸運，只能不停感謝，已經把我家變成禮物王國。」

葉蒨文親撰的長文中，講到明年將「登六」，感到難以置信：「不敢相信我已到了這個人生的交叉口！五字頭的最後一年！我要說...過去的19年是我的寶貴經驗，也是人生迅速成長的時期！我會加倍珍惜這美好的59歲裏的時時刻刻分分秒秒！....我會一如既往地竭盡全力，成為最好的人，追逐最遠大的理想。」

她續說早前廿多個支持她幾十年的粉絲透過通訊軟件Zoom，為她搞網上生日會，期間更有粉絲獻唱她的名曲《藍天》外，更建議下次搞行山聚會：「我非常激動能夠參與其中，因為這樣一來我就可以跟已成為多年好友的你們聊天互動，傾聽你們想說的一切！有了神奇的網絡，只需輕點幾下我們就能親密無間。」

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