白羊：事業及正財運較佳，求職、轉職等宜積極。開支較大，社交、約會等宜多加節約。

金牛：人氣及情緒不穩，家庭運不穩，家事或會較頻，幸精神較佳，多交流將有助過度。

雙子：社交運佳，但辭令及思考力一般，為免影響工作或功課，宜爭取休息避免熬夜。

巨蟹：社交應酬等，或會招引戀愛良機。開單、簽約等需多予耐性。開支較大宜多節約。

獅子：事業及工作運稍佳，上位等機遇不乏，但自信心一般，宜自我激勵，勿意氣用事。

處女：公幹、出勤及海外項目等，進度或會遇有一點阻力，宜多注意溝通及文書等工序。

天秤：夫妻及家庭運回穩，與伴侶、家人關係將較和順，多聚會及多交流，助增進情誼。

天蠍：戀愛運轉佳，溝通情況具改善空間，多交流將有助提升默契與情感，宜多約會。

人馬：工作及正財運回穩，做事較能投入，進度將較平穩，有利開單、簽約等，宜積極。

山羊：人氣回升，人緣、桃花及戀愛運轉佳，已婚或同居朋友，宜於親密關係多花心思。

水瓶：家庭運回穩不少，相處將較和諧，但已婚或同居朋友，處理家事時，宜多予耐性。

雙魚：辭令及溝通力轉佳，工作間的合作及人際關係不俗，多注意文書等工序效果更佳。