陶枳樽孖鄺芷凡做老闆娘　食正條水開網店直播賣貨

藝人陶枳樽（Crz）同鄺芷凡（Omi）早年因參加旅遊小姐而結緣，近日齊齊搞食品生意，實行做老闆娘拍住上，Omi說：「自己屋企做食物批發生意，加上疫情關係，留意到大家嘅消費模式，依家都比較少出街食飯，而我同Crz又好鍾意食嘢，所以開咗呢間網店，以直播吃播模式推介好嘢畀大家，嚟緊會推出唔同主題，好似氣炸鍋或者低卡減肥食物咁。」

現時直播賣貨趨勢強勁，故佢哋每星期舉行直播推出優惠食物，問到Crz會否覺得競爭好大？她說：「還好，但做直播之前原來要預備好多嘢，有時我都好擔心自己食相，但好在都OK。（投資幾多位數字？）五位數字左右。（之前見你搞玉器生意，會唔會好忙？）依家多番工作，真係忙咗少少，但感覺真好充實。（生意回本未？）其實我哋啱啱開始，但我哋之前推出嘅刺身套餐，都已經賣晒！」

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