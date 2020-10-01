【健樂事】中秋嘗月餅　4大貼士防食滯

中秋節快樂！又是時候品嘗美味的月餅了。時下的月餅款式愈出愈新奇，尤其是一系列迷你版，口味多多，感覺又好像不太Heavy，不過一旦吃得太多，還是會食滯，即食物未能被正常消化，積存於腸胃，繼而出現胃脹、反胃、無胃口、胃痛、腹痛等不適。不想食壞肚皮，就要謹記以下4個貼士了。

1.消化力弱要節制

有些人即使食量不多，都會有食滯情況出現，特別是小朋友的脾胃發育未完善，進食月餅時要有節制。同樣地，濕重人士多因脾虛所致，如進食過量，也會引起積滯。此外，寒性體質人士的新陳代謝較慢，消化力亦比較弱。順帶一提，大部分月餅的糖分及脂肪都偏高，減肥人士、長者及「三高」患者必須忍口，以免賠上健康。

2.七、八成飽最合適

飲食之道在於適可而止，切勿過飢或過飽。通常大腦會在你進食20分鐘左右，才會令飢餓感消失。因此，在你出現飽肚感之前，就應該停止進食了，而每餐以七至八成飽為最佳。

3.飯後勿即時喝茶

不少人都知道飲茶有助消滯，但並非所有茶類都適用。據現代醫學研究顯示，普洱茶有良好的降脂、減肥、降壓等功效，適量地飲用，能幫助消滯，但切忌空腹及飯後立即飲茶。至於飲茶的最佳時間是在飯後1小時至下一餐的1小時前，喝的茶亦以淡為佳，正常人以每天4至5杯為宜。

4.吃水果有助消化

說到幫助消化，除了喝茶，在飯後一至兩小時進食生果，也可改善食滯徵狀。舉例，味道甘酸的柚子，能下氣消食，適用於受胃脹、曖氣及消化不良等問題困擾的人士；楊桃則可清熱生津，對於改善腸胃積熱，或因多吃月餅而引起的偏熱徵狀都有幫助，但脾虛胃寒的人士不宜食用。此外，木瓜亦是不錯的水果，可紓緩食欲不振、消化不良等問題。