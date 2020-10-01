廖慧儀被指搭上「後生仔」孔德賢　男友Tag名公開警告

每年港姐競選必定爆出候選佳麗是是非非，今屆有「狂野空姐」之稱嘅廖慧儀由初選至比賽日話題不斷，先被爆腰間有紋身，又被網民直指係姣精，成為追擊對象，而廖慧儀男友Sam護花心切，曾出面為女友護航。雖然最終五強止步，但無綫與廖慧儀簽約，順利入行成為藝人。

近日爆出24歲廖慧儀搭上無綫節目《#後生仔傾吓偈》嘅23歲孔德賢（Danny），疑似二人對話截圖曝光，除咗見到兩人不時約會食飯，Danny做埋司機接送，仲以「Bae（寶貝）」稱呼廖慧儀，搞到正印Sam嬲到喺社交網公開Tag Danny，「警告」對方唔好再搵自己女友。

其實兩個星期前，Sam已發文表示情緒崩潰：「2020自2月起，壞消息不斷，整個人經常有鬱悶，壓抑感很重，了解許多事情你也沒有控制權，嚴重喘不過氣的感覺，精神狀態也很差，腦海每分每秒也不停在想事情，如果這樣會如何，那麼又會如何，發惡夢（噩夢），睡眠質素變差最基本，一直保持太正面積極，到頭來反而會情緒崩潰，難處困境，到最後始終其實只有自己面對。」