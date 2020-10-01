【曾傳緋聞】羅志祥經理人突然自爆做咗媽媽

台灣天王羅志祥（小豬）今年4月被舊愛周揚青爆大鑊，兩人9年情正式玩完！小豬除咗被指與旗下藝人愷樂（蝴蝶姐姐）糾纏6年有「不正當關係」外，之前都曾與經理人小霜傳出緋聞。尋晚小霜自小豬爆出桃色風波後，首次更新社交網，一嚟仲公布做咗媽媽喜訊！

佢留言：「已經好久沒有po文了，不曉得大家過得如何？2020年不是個讓大家太好過的年，但我想分享一件幸福的事…」佢話好多年前就想生混血BB：「透過朋友的介紹認識了很棒的國外醫生，五年前開始，我每個月都打針、取卵，中間當然因為打針吃藥關係身體非常不舒服，曾經有一度想放棄的念頭，但想到辛苦這麼久，為甚麼不再堅持下去呢？終於，五年後的去年，我終於成功了！」網民都大讚B女好得意，小霜係混邊個國家時，佢就答係「西班牙混泰國喔」！

而小豬有留言：「哈哈哈以後你的版面一定都是小米果了，太可愛了！」小霜就回覆：「我要忍住不能發🤣🤣🤣🤣照片真的太太太多了！」又話：「說實話，我之前不想說也不想po文就是有些人會惡意毀謗，我不是公眾人物沒必要被你們無聊的批評 ，如果你不喜歡就不要來，也沒必要留惡言，滾遠離我的生活圈。」

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