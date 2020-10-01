【職人道】今非昔比 讀法律入行都唔易

Objection！不少人都以為這是律師在法庭上的慣常用語，實情又是怎樣一回事呢？今集「奉獻力量」特約《職人道》訪問的顧問律師梁思明（Samuel），不但道出很多人對法律界的誤解及趣事，還分享了很多對業界的睇法，認為成功的律師，個人品格比搵錢重要。

主要做訴訟工作的梁思明律師，過去廿多年不斷打官司，在庭上講得最多的其中一句說話，並不是在電視中常聽到的「Objection」，反而是索取訟費。他指出，在法庭上說話有一套規則，我們不會像電視劇般，突然站起來反對隔離。他坦言，法律服務需要一定收費，對裁決不滿，制度上可以上訴，但上訴又十分昂貴，不是每個人都有錢打官司，法援又不是甚麼都覆蓋，這是一個漏洞。若要加大法援，錢從何來？市民是否願意付出又是一個問題。

入行近30年的梁思明律師，見證香港法律界的轉變，認為97前的英式精英主義味道比較濃，八九十年代讀法律的學生不愁出路，現在的畢業生，連入行的機會也未必有。他給予年青人的意見是一定要有長期作戰的準備，不要期望在短期內得到別人的讚賞或肯定，即使可能要面對很多挫折，都要能夠堅持下去。