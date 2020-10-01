中秋節原來有唔少應節蔬果好選擇

中秋都有好多時令水果是不錯的應節美食。（互聯網）

今日係中秋節，相信年長一輩一大朝早就很忙，忙住打電話同親戚朋友道賀，而後生嘅就不如幫手張羅一下，好似話外出買啲應節蔬果，好似柚子、楊桃咁，亦可以預備一些菱角、芋仔等，或者唔少人連「菱角」個名都未聽過添？至於柚子、楊桃等更可能唔知點解算係應節食品，同中秋究竟有咩關係呢？

柚子，屬秋季時令水果之一，由於與「佑」發音相近，故有吉祥之意，更有祈求月亮保佑嘅意思，而實際上，食過甜膩嘅月餅，食啲酸酸甜甜嘅柚子亦有開胃解膩之效，加上柚子蘊含豐富維他命C同大量營養素，有益健康。

楊桃，每年9月豐收，取其「洋洋得意」嘅寓意，有說切開楊桃呈星星狀，正好用來伴月；加上含豐富維他命A同C，又生津解渴。之不過，由於含大量草酸鹽及相當分量嘅鉀，腎功能欠佳者無法分解，故不宜食用。

菱角，又或水栗、水菱、龍角等，乃一年生草本水生植物菱嘅果實，於中秋時最為飽滿成熟，一般在中秋前都可以在街市見到，傳統中秋食菱角，寓意聰明伶利。菱角含豐富蛋白質、不飽和脂肪酸及多種維他命及元素，外形獨特，兩端有角，猶如牛角般，外殼呈黑色且十分硬實而果肉卻是白色，通常會烚熟去殼，取果肉食用，綿糯甘甜，食完聰明又伶俐。

芋仔，中秋前後當造，只有一個月嘅賞味期，傳統會用來拜神或作賞月食物，主要取其諧音，有護佑之意；而清乾隆《潮州府志》曰：「中秋玩月，剝芋頭食之，謂之剝鬼皮。」意指驅鬼辟邪消災之意。而芋仔一般是烚熟或蒸熟後去皮食用，軟滑粉糯。