機會又嚟　超筍價入手日系潮牌

以親民定價作號召的東京時尚品牌GU，於早前6月就首度帶來與清永浩文（Hirofumi Kiyonaga）所主理的日本潮牌SOPH.合作，攜手推出「平靚正」的1MW by SOPH.聯名企劃，一百幾十就買到「SOPH.味」嘅Basic Wear可以去邊度搵？經濟受創市道低迷嘅情況之下呢啲握手合作就零舍搶手，花費無幾又可以滿足購物欲，一推出就火速售罄都好合情合理。

日前，品牌就為無法入手的Fans帶來好消息，宣布將於10月2日再次發售此聯名企劃，除了Restock上回有引入的單品款式外，更會帶來Open Collar Shirt、Cargo Shorts及Shower Sandals三款從無於香港發售的新品，分別運用深藍、軍綠及黑色作主調，並加入「1MW」及「SOPH.」字樣點綴，而運用到系列各款單品的星星及豹紋圖案則由東京設計師Yoshirotten操刀，「識貨」Fans都知呢啲圖案經常出現於SOPH.自家設計，家下平咁多可以買到仲唔收貨？