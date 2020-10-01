放假逛全新生活雜貨店掃個夠

香港人講求快靚正，有時拿一張長長的購物清單，要到不同的店子選購，來來回回都幾花時間，近日坊間有標榜全方位的生活雜貨店開幕，由食材、生活用品、寵物用品，甚至連鮮花、服裝等一應俱全，一間店不但可買齊生活所需，還可以消磨大半日，好方便呀！

日式精品超市

以日式飲食和文化作主題的尖沙咀精品超市「谷辰」，絕對是日本控之選。佔地超過5,000平方呎的超市，劃分為不同的區域，營養輕食專區內，客人可選擇米角用秋田小町米製作手工飯糰和便當，或是THE SALFEE BAR的新鮮沙律。來到品味生活專區，就有綠色健康果仁和五穀雜糧，客人可按需要分量選購，靈活又方便。另外還有瑜伽墊、手作茶葉、有機朱古力和純素零食等。超市專區有大量日本直送的水果及蔬菜、乳製品、急凍食品、生活雜貨、個人護理、寵物用品和嬰兒食品等，任君選擇。為慶祝開幕，由現時至10月25日，店方有不同的禮遇和神秘優惠，大家要留意了。

邊食邊買

上環開設的HAPI，佔地4,000平方呎，設計簡約，店內劃分食品、花店、服飾、家品和餐廳區域，客人可以買到來自各地的新鮮蔬果、各款酒類、有機食品等食材，家品部則有來自英國、荷蘭和日本等的餐具、擺設和雜貨等，想粉飾屋企話咁易。邊行邊聞到花香，客人除了揀選欣欣向榮的鮮花，也可選擇不同的盆栽。服裝部分不但有本地品牌，還有來自韓國等地的牌子，大家可按自己喜愛的風格來揀。行到累的話，可到店內的餐廳享用多國菜，無論是煎三文魚、吞拿魚他他，或和朋友分享西班牙海鮮燉飯均可，食飽又可以繼續Shopping。