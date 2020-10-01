靈敢侶情：向煲蠟說「不」

猶記得以前中秋節，小朋友拿去玩的很少是燈籠，因為太貴了，買不起，於是大夥兒會在晚飯後拿着破爛鐵罐、蠟燭和火柴走到樓下，年輕的你可能不知道是玩甚麼，這叫「煲蠟」，就是把蠟煮溶，然後鬥爆得勁、鬥大火。

當時我即使年幼，但已經知道十分危險，所以人生中從未玩過煲蠟，只是遠遠觀察過。小朋友會先將蠟放到鐵罐，然後在罐下生火將蠟煮溶，待蠟的溫度升高之後，便走近鐵罐吐口水，繼而把握時機跑走。因為溶蠟遇到水的反應，跟倒水到熱油一樣，就是爆，溶蠟和熱氣會從鐵罐向上湧，如走不及，熱蠟便會彈到手腳。某年中秋之後，我便見到有小朋友的手腳上多處皮膚都變黑色，原來是被熱蠟彈到。

年長幾歲的小伙子，可能自覺有多年煲蠟經驗，他們便會由鬥爆得勁，轉而鬥大火。事實他們怎樣玩我不太清楚，只知道他們會用大鐵罐將蠟煮至高熱，然後將雜物擲到罐中，繼而火光熊熊。

由於民間有這種玩意，所以每年中秋過後，公園的石壆、長椅和地上均會被燒至黑色，或者被冷卻了的蠟黏住，清潔工可慘了，要拿扁刮鏟起硬蠟，然後洗刷。印象中，公園起碼要一星期才可回復原貌。

根據資料，香港政府在2003年便立法禁止煲蠟，所以近年已再沒見過。

以前的事，的確有很多令人懷念的地方，但我留戀的只是那種熱鬧、小朋友不分你我地聚在一起玩、成年人躺在公園聊天的氣氛。至於危險活動，話說我3歲時已很惜命，這方面則不想再見到。

今天中秋，你們有甚麼活動？跟家人吃晚飯後，不妨到樓下散散步，即使戴着口罩，即使生活惱人，只要一家人在一起心連心，日子總會愈來愈好的。祝各位中秋節快樂！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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