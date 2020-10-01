惡搞王君馨MV！黃建東伸脷咬豬手

喜愛二次創作搞笑片的藝人黃建東，最近趁中秋節惡搞好友王君馨的新歌，製作成搞笑版《豬扒咪亂試》，他笑說：「一直知道君馨花好多時間同心力籌備呢首歌，見到拍出來首MV好靚，反應都幾好，好戥佢開心，之前佢鼓勵大家拍番條片學佢跳舞，我決定加自己嘅二次創作，拍番條搞笑版《豬扒咪亂試》支持家姐。」

已有一段時間沒有「新作」的東東，今次穿上浴袍綁住雙手，並於床上典來典去，又伸脷意態撩人，期間突然拿出豬手大啖咬，非常爆笑，他說：「因為君馨個MV着住泳衣又瞓床瞓沙灘好sexy，製作超認真，所以特別book咗錄音室錄歌同埋酒店拍攝，仲第一次填詞，就算二次創作都唔敢怠慢，不過要喺咁狹窄嘅地方大動作跳舞，又揈頭又拗腰，真係差啲扭親。但最開心係片尾時君馨驚喜現身親自教授舞步，希望藉呢條片祝大家中秋節快樂。」

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