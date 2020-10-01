離婚後結識保險界高層？康子妮：佢係我老闆

藝人林曉峰（Lo）、康子妮（Lily）上月被東網率先爆已簽字離婚，結束18年婚姻，兩人會共同養育一對兒子。雖然曾經盛傳歌手黃翊曾捲入兩人的婚姻關係，但黃翊聲稱雙方合作過後已沒有再聯絡，似要跟Lily劃清界線。

據聞離婚後，阿Lo跟Lily仍跟一對兒子同住大埔寓所，但兩人身處屋企都恍如陌路人，基本上是零交流，但之前兩個仔先後生日，一家人就合體慶祝，盡量在兒子面前保持友好關係。而阿Lo為生計，透露將要離港並接受隔離14日，重投工作也令他有所寄託，可以拋下離婚帶來的傷痛。

而Lily同樣積極轉投保險界搵錢養家，近日Lily被影到與一圈外西裝男到中環去消遣，當晚雖然有其他人在場，但離開時Lily被指有默契地跟住對方走，並登上對方的跑車，直駛到何文田的豪宅，有指該男子姓陳，乃保險界管理層名人，年薪過千萬，近半年經常帶住Lily出入朋友的飯局，關係匪淺。Lily被問到與陳生的關係，她回覆東網說：「佢係我老闆，請不要多想，不要再影響不關事的人，感謝。（話你嗰晚去咗何文田豪宅？）我慳錢過海，所以去到佢度先再call車返屋企。（佢係咪追你？）唔係呀，請不要多想。（應該叫佢車你返屋企？）總之，我依家可以自己做的，唔想麻煩人哋。」」

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