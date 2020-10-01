Mercedes-Benz A200 AMG Line　多一點跑味

新抵港的A200不單止配備AMG 車身包圍，車上的舒適懸掛系統較標準降低了15mm，帶來更具跑感的操控性能。（方偉堅攝）

擁有動感外形和靈巧操控的平治 (Mercedes-Benz) A-Class，向來是車迷入手平治的最佳選擇。最近代理重新引進入門級A200，以取代A220，並將AMG Line套件、雙10.25吋儀表及多媒體顯示屏和後泊車鏡頭列入標準配備，相信會令不少人更想入手。

此外，新版A200提供Multimedia及Multimedia+兩種選配套裝，前者是為車載的MBUX系統加入支援Apple CarPlay及Android Auto功能，後者則是在這個基礎上，兼配大天窗，正如拍攝車，隨時可按需要打開，引進自然光及自然風。

規格表

車型：五門五座位揭背車

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,332c.c.

最大馬力：163hp/5,500rpm

最大扭力：250Nm/1,620-4,000rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：7G-TRONIC DCT雙離合器

綜合油耗：5.3-5.7L/100km

車身體積：4,419×1,796×1,440mm（長×闊×高）